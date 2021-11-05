الدفاع البولندية: بيلاروسيا تثير مزيدًا من الانتهاكات ضد الجنود البولنديين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وأوردها راديو "بولندا الدولى" اليوم الجمعة - إن جنديًا بيلاروسيًا حاول الإطلاق من بندقية على جنود بولنيين غير إنه من حسن الحظ أن البندقية لم تطلق، فيما حاول خمسة جنود مسلحين تدمير السياج الحدودى.
وأضافت الوزراة البولندية أن بعد استدعاء قوات إضافية من الجنود البولنديين وحرس الحدود، انسحب البيلاروسيون.
وكانت بولندا قد استدعت فى وقت سابق القائم بالأعمال البيلاروسى، الكسندر تشيسنوفسكى؛ للإعراب عن الاحتجاج على واقعة عبور "أفراد مجهولون يرتدون زيًا رسميًا ومسلحون ببنادق طويلة" إلى البلاد من بيلاروسيا وانتهاك حدود الدولة البولندية، قائلة إن الأعمال التى اتخذتها السطات البيلاروسية خلال الأسابيع الأخيرة تحمل بصمات ظاهرة بصورة متزايدة على تصعيد متعمد.
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