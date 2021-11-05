أنجيلا ميركل تشارك فى المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فى ألمانيا شتيفان زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستتوجه إلى باريس فى 12 نوفمبر 2021 بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وأضاف أن أنجيلا ميركل ستشارك فى رئاسة مؤتمر ليبيا هناك إلى جانب فرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا. وذكر المتحدث أن المؤتمر سيركز على دعم ليبيا فى طريقها إلى الاستقرار على المدى الطويل، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية.

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