برلمانيون أوروبيون: زيارتنا إلى تايوان مصالح وليست استفزازًا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى حول الزيارة، قال رافايل جلوكسمان، العضو الفرنسى بالبرلمان الأوروبى: "كلما تفاعلت مع تايوان، ابتعدت أكثر عن حالة حرب"، مضيفًا أنه قبل ختام زيارة رسمية مدتها ثلاثة أيام "ليس استفزازاً المجىء لتايوان، يجب النظر للزيارة على أنها أمر عادى، وهذه رسالة نبعثها".

وتابع النائب الأوروبى: "مقتنعون أنه كلما كان هناك تفاعل بين المجتمع الدولى وتايوان، تقلصت خطورة الوضع فى مضيق تايوان".

وكان جلوكسمان وصل إلى تايبيه إلى جانب 6 آخرين من زملائه باللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبى المعنية بالتدخل الأجنبى فى جميع العمليات الديمقراطية، يوم الأربعاء، فى أول خطوة يقدم فيها البرلمان الأوروبى على إرسال وفد رسمى إلى تايوان.