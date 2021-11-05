العثور على دبلوماسى روسى ميتا قرب سفارة موسكو فى برلين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الجمعة، أن شرطة برلين عثرت على دبلوماسى روسى ميتا قرب مبنى السفارة الروسية فى برلين، مشيرة إلى أن صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بناء على بيانات أولية للشرطة تقول إنه سقط من النافذة.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الحادث وقع فى 19 أكتوبر الماضى، منوهة بأن الرجل يبلغ من العمر حوالى 35 عاما، ويعمل سكرتيرا ثانيا بالسفارة الروسية فى برلين. وبحسب الصحيفة، تم نقل جثة الدبلوماسى إلى روسيا، بينما رفضت السفارة الروسية فى برلين التعليق على الحادث لأسباب أخلاقية وتقول الهيئات الأمنية الألمانية، وفق صحيفة "شبيجل"، إن هذا الدبلوماسى كان موظفا بالاستخبارات الروسية يعمل تحت غطاء دبلوماسى. وفى سياق متصل، أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الجمعة، أن السفارة الروسية فى ألمانيا امتنعت عن التعليق على التقارير التى نشرتها وسائل الإعلام الألمانية حول وفاة دبلوماسى روسى يبلغ من العمر 35 عاما فى برلين فى أكتوبر الماضى. وأشار مسؤول بالسفارة الروسية فى برلين إلى أن "السفارة الروسية فى ألمانيا امتنعت عن التعليق على هذا الحدث المأساوى لأسباب أخلاقية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء " تاس " الروسية.

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