شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443| حد أدنى ونسبة شرطية للابتدائي والمتوسط

في إطار سعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إلى تطبيق اللوائح المُنظّمة للعملية التعليمية، فقد أعلنت شروط نجاح الطلاب والطالبات في العام الدراسي 1443هـ، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، إضافة إلى الصّفين الثاني والثالث من التعليم المستمر، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443
وننشر شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443هـ، وفقًا للائحة التقويم في المادة السادسة التي أصدرتها وزارة التعليم، وهي على النحو التالي:
- يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على درجة النهاية الصغرى وهي 50% في كل مُقرّر دراسي.
- ويعد ناجحًا إذا خصل على على النسبة الشرطية وهي 20% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.
- كما يشترط حضور الطالب في اختبار نهاية كل فصل دراسي.
ومساء يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، كشفت وزارة التعليم في المملكة عن آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ، إذ جاءت كالتالي:
- وتبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ وعلى مدى 3 أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.
- بدء اختبارات المرحلة الابتدائية عن بعد، 12 ربيع ثاني الساعة الرابعة عصرًا.
- تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر.
- إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصرا.
- وتقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا في المدرسة، لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر.
- التقيد بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامة الطلاب.
- تقسيم الطلاب إلى مجموعات في اليوم الواحد وَفق جدول تضعه المدرسة.
- إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.
- وإجراء الاختبارات عن بُعد عبر المنصات التعليمية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم 12 عاما.
- أمّا الطلاب الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد عن طريق المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.
- تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ.
الوسوم
في إطار سعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إلى تطبيق اللوائح المُنظّمة للعملية التعليمية، فقد أعلنت شروط نجاح الطلاب والطالبات في العام الدراسي 1443هـ، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، إضافة إلى الصّفين الثاني والثالث من التعليم المستمر، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443
وننشر شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443هـ، وفقًا للائحة التقويم في المادة السادسة التي أصدرتها وزارة التعليم، وهي على النحو التالي:
- يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على درجة النهاية الصغرى وهي 50% في كل مُقرّر دراسي.
- ويعد ناجحًا إذا خصل على على النسبة الشرطية وهي 20% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.
- كما يشترط حضور الطالب في اختبار نهاية كل فصل دراسي.
ومساء يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، كشفت وزارة التعليم في المملكة عن آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ، إذ جاءت كالتالي:
- وتبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ وعلى مدى 3 أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.
- بدء اختبارات المرحلة الابتدائية عن بعد، 12 ربيع ثاني الساعة الرابعة عصرًا.
- تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر.
- إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصرا.
- وتقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا في المدرسة، لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر.
- التقيد بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامة الطلاب.
- تقسيم الطلاب إلى مجموعات في اليوم الواحد وَفق جدول تضعه المدرسة.
- إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.
- وإجراء الاختبارات عن بُعد عبر المنصات التعليمية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم 12 عاما.
- أمّا الطلاب الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد عن طريق المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.
- تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ.
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