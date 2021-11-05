شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443| حد أدنى ونسبة شرطية للابتدائي والمتوسط

في إطار سعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إلى تطبيق اللوائح المُنظّمة للعملية التعليمية، فقد أعلنت شروط نجاح الطلاب والطالبات في العام الدراسي 1443هـ، وذلك بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، إضافة إلى الصّفين الثاني والثالث من التعليم المستمر، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443

وننشر شروط نجاح الطلاب في السعودية 1443هـ، وفقًا للائحة التقويم في المادة السادسة التي أصدرتها وزارة التعليم، وهي على النحو التالي:

يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على درجة النهاية الصغرى وهي 50% في كل مُقرّر دراسي. ويعد ناجحًا إذا خصل على على النسبة الشرطية وهي 20% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث. كما يشترط حضور الطالب في اختبار نهاية كل فصل دراسي.

آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول

ومساء يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، كشفت وزارة التعليم في المملكة عن آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ، إذ جاءت كالتالي: