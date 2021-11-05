ماتت "قهراً".. وفاة حمدة الخياطة تثير الجدل .. فيديو

دوت الخليج :- خلال الساعات الماضية فجرت وفاة عاملة أردنية "قهراً" بإحدى معامل الخياطة في منطقة الأزرق استياء وغضباً في الشارع الأردني.

و قالت والدة الخياطة "حمدة الشبيب"، إن ابنتها توفيت نتيجة الضغط المتزايد من إدارة العمل عليها.

وأكدت الوالدة في تقرير لقناة "العربية"، أن ابنتها لا تعاني من أي مشاكل صحية، إلا أنها نتيجة الضغط المتزايد من إدارة مصنع "الخياطة"، الذي تعمل به أدى لوفاتها.

وأشارت إلى أن زميلتها لم يفصحن عن ما تعرضت له حمدة، خوفاً من الطرد من العمل.

وأصبح وسم "حمدة الخياطة" الأكثر تداولاً في الأردن عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة حقها، ومحاسبة المتسبب بالحادثة.

ومن جهته علق الناطق السابق باسم الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي على الحادثة، من الناحية القانونية، وقال: "تقديري واجتهادي من ناحية التكييف القانوني لحالة الوفاة، وفي حال كان الخبر المنشور دقيقاً، أنها حدثت بسبب العمل، وأنّ ما صدر عن رئيسها من إساءات معنوية لفظية سبّب لها حالة شديدة من القهر والحزن ما أدّى إلى وفاتها، وهي ما يمكن اعتبارها وفاة ناشئة عن العمل، وإنْ كان الظاهر أن سبب الوفاة طبيعي، وبالتالي يجب أن ينظر الضمان الاجتماعي إلى حادثة الوفاة من منظور إصابة العمل وفي إطار مفهومها وتكييف الوفاة على أنها وفاة إصابية، ما تستحق تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل."