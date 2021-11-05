أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من البرودة في 10 محافظات

الأرصاد يحذّر من البرودة في 10 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، من التدني في درجات الحرارة الصغرى في المحافظات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحذر المركز في نشرته الجوية ، كبار السن والمرضى والأطفال وطلاب المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، من التدني في درجات الحرارة الصغرى في المحافظات الجبلية، كما نبّه المزارعين من آثار الأجواء الباردة على محاصيلهم الزراعية.
وتوّقع، أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب وأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج ، الضالع، مأرب والجوف.
وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على أجزاء من الهضاب الداخلية مع احتمال تكون خلايا من السحب الركامية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية خلال فترة ما بعد الظهر.
وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية والغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها، فيما الرياح خفيفة إلى معتدلة وتنشط على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن المناطق الصحراوية، ستشهد سماء خالية من السحب والأجواء باردة نسبياً وجافة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بشكل عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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