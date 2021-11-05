واشنطن تنصح مواطنيها بمغادرة إثيوبيا "بأسرع ما يمكن"

نصحت الولايات المتحدة جميع المواطنين الأميركيين بمغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت ممكن"، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف صوب أديس أبابا.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الأميركية لدى أديس أبابا، الجمعة: "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. ننصح المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

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