النيجر تعلن الحداد الوطنى بعد مقتل 69 شخصا فى هجوم إرهابى

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة أعلنت وقوع هجوم شنه متطرفون مجهولون على قرية بانيبانجو فى إقليم تيلابيرى قرب الحدود مع مالى، يوم الثلاثاء الماضى، ما أسفر عن مقتل 69 شخصًا، وإصابة العديد من الأشخاص خلال الهجوم، فيما لا يزال عدد من السكان فى عداد المفقودين.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة فى النيجر ودول أخرى بمنطقة الساحل الإفريقى، ينتمى بعض هذه الجماعات إلى تنظيمى القاعدة وداعش.