التحالف العربى: تنفيذ 29 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية فى 3 مناطق

وذكر بيان للتحالف -أوردته قناة "اليمن" الفضائية- أن عملياته الجديدة أسفرت عن مقتل 126 إرهابيًا وتدمير 16 آلية عسكرية حوثية، مؤكدًا استمرار قواته فى تقديم الدعم والإسناد للجيش اليمنى.
وكان التحالف قد أعلن، فى وقت سابق من اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جيزان.
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