جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال الكاظمى "طالبنا الأمن بالتعامل بمهنية مع المحتجين"، مشيرا إلى أنه أوعز بفتح تحقيق فورى بالاحتجاجات والاشتباكات مع الأمن فى بغداد. ونشبت اشتباكات عنيفة، فى وقت سابق اليوم الجمعة، بين أنصار الميليشيات الخاسرة للانتخابات والأمن العراقى قرب المنطقة الخضراء. ووقعت إصابات واختناقات جراء الاشتباكات بين الأمن وأنصار الأحزاب الخاسرة للانتخابات، موضحة أن خلية الإعلام الأمنى العراقية نفت إغلاق جسرى السنك والجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى: نؤكد حرية التظاهر السلمى وندعو للتهدئة والحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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