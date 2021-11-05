سر نجاح أصابع البسبوسة المكرملة في المنزل والطريقة الصحيحة لتحضيرها بدون تكاليف

سر نجاح أصابع البسبوسة المكرملة ، تعد البسبوسة من أهم الأنواع الخاصة بالحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الجميع بدون استثناء سواء كبار أو صغار، حيث أنها سهلة للغاية في إعدادها بالإضافة إلى أنه من الممكن تحضيرها ببساطة عن طريق دقيق السميد والذي يعد المكون الرئيسي لها ويتميز باحتواءه على العديد من العناصر المفيدة للصحة، وتحتوي البسبوسة على نسبة عالية من السكريات، لذلك لابد من عدم الإكثار منها وخاصة لمتبعي الحميات الغذائية لأنها قد تزيد الوزن كثيرًا.

سر نجاح أصابع البسبوسة

يمكن التفنن في إعداد البسبوسة بالعديد من الطرق المتميزة من أجل جذب الكبار والصغار لتناولها، حيث أنه أصبح من الممكن إعداد البسبوسة على هيئة أصابع بسيطة أو كور لتتناسب مع الأطفال، ويتمكنون من تناولها بكل بساطة ودون عناء، فيمكن إضافة القشطة والمكسرات والفواكه المتنوعة عليها لتكون ذات مذاق أكثر ميزة وفاعلية، أو تناولها سادة كما هي وتعتبر تلك هي الطريقة المعتادة التي يفضلها الكثيرين.

تحتاج أصابع البسبوسة المرملة إلى تلك المكونات البسيطة :

نصف كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من اللبن.

كوب من السكر.

2 معلقة من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

القليل من عصير الليمون.

في طبق من البلاستيك للحصول على نتيجة أفضل، يوضع دقيق السميد مع جوز الهند إلى الدقيق.

يضاف السكر مع نصف كوب من الماء في إناء آخر ويرفع على النار على درجة حرارة متوسطة ويتكرر حتى يتكرمل قليلًا وبعدها يضاف السمن ويضرب الجميع بالمضرب الكهربائي جيدًا.

يضاف اللبن إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى لا تتكون أي تكتلات وبعدها يرفع الخليط على النار ويترك جانبًا حتى يهدأ.

يصب الخليط فوق دقيق السميد مع مراعاة أن يتم التقليب جيدًا، ولكن ليس كثيرًا كي تصبح النتيجة إيجابية.

في صينية فرن تدهن بمادة دهنية ويصب الخليط داخلها، وبعدها توضع في فرن ساخن مسبقًا.

يحضر وعاء آخر لإعداد القطر ويضاف السكر والماء ويرفع الوعاء على درجة حرارة متوسطة.

يترك القطر حتى يغلي وبعدها يضاف عصير الليمون، والفانيليا ومعلقة من الزبدة، ويرفع الشربات من على النار.

تخرج البسبوسة من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي وبعدها يصب القطر الساخن مباشرة.

تقطع البسبوسة بعد أن تهدأ إلى أصابع طويلة ليسهل مسكها ويمكن وضعها في جوز الهند أو صوص الشوكولاتة أو الكراميل لزيادة المذاق.

تقدم البسبوسة الأصابع سادة أو بجانب الفاكهة والقشطة.

خطوات تحضير البسبوسة