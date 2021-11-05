مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا فلسطينيا عمره 13 عاما بالرصاص، في اشتباكات بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الحادث، الذي وقع شرقي مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة ومسعفون إن الصبي أصيب برصاصة في بطنه، وتوفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الوزارة "استشهاد طفل 13 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس. وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصابا برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".

وقالت هيئة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 فلسطينيين آخرين عولجوا في مكان الاشتباكات بقرية بيت دجن، بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية.