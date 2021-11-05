القوات المناهضة للحكومة الإثيوبية: نبعد أسابيع أو أشهر من دخول أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - قالت القوات المتحالفة ضد الحكومة المركزية فى إثيوبيا، إنها على بُعد "أسابيع أو أشهر" من دخول العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، مؤكدة سيطرتها فى الوقت الحالى على مدينة تبعد 160 كيلومترا عن العاصمة.





وقال المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، أودا تاربى، فى تصريحات لشبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن تقديره للوقت المتوقع لدخول أديس أبابا قائم على السرعة الحالية التى تتقدم بها القوات جنوبا، مضيفا: "لَم نَر أية علامات على التباطؤ حينما يتعلق الأمر بتقدمنا أو تقدم حلفائنا"، بحسب ما نشرت الشبكة عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة.

لكن تارابى أكد فى الوقت نفسه أن جماعته -المدافعة عن إقليم أوروميا الأكثر اكتظاظا بالسكان وعرقية الأورومو، التى ينحدّر منها رئيس الوزراء أبى أحمد- أن التوجه صوب العاصمة الإثيوبية ليس هدفهم الأساسى، وأنها تدعو فى المقام الأول إلى إسقاط رئيس الوزراء وتأسيس مؤتمر انتقالى إلى حين إجراء "انتخابات ديمقراطية حقيقية" تمثل جميع الأصوات فى البلاد التى تضم العديد من العرقيات.

وتابع المتحدث أن مسألة دخول إثيوبيا "قائمة بالكامل على ما سيحدث إذا أُجريت مفاوضات" مع الحكومة الفيدرالية، معربا عن رغبة جماعته فى تفادى الدخول فى نزاع عسكرى مباشر فى المدينة المكتظة بالسكان.

وأوضح أن أقرب مدينة للعاصمة سيطرت عليها القوات المشتركة حتى الآن هى جربا جوراتشا، التى تبعد 160 كيلومترا شمال العاصمة، وأن عمليات الجبهة فى البلدات القريبة من أديس أبابا لا يعنى سيطرتها عليها، نافيا أن تكون قواته قد سيطرت على مدينة لاجا تافو، التى تبعد نحو 25 كيلومترا عن العاصمة.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيجراى، التى تحكم إقليم تيجراى الواقع فى شمال البلاد، سيطرتهم على مدينتى ديسى وكومبولتشا، وهما مدينتين أساسيتين فى الطريق نحو أديس أبابا.

من جانبه، أكد جيتاشو ردا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراى، التى حكمت إثيوبيا لـ27 عاما انتهت فى 2018، أن الزحف صوب العاصمة الإثيوبية ليس "الهدف النهائى" لقواته التى تحارب الحكومة الفيدرالية.

وأضاف المتحدث باسم الجبهة: "علينا كسر الحصار على تيجراى وسنفعل ما يتطلبه الأمر" لكسر الحصار على الإقليم، والذى قال إن الآلاف من سكانه قُتلوا ونزح أكثر من مليونى شخص على إثر الحملة العسكرية التى يشنها الجيش الإثيوبى ضدهم منذ نحو عام، لكنه لم يستبعد كذلك مواصلة التقدم نحو أديس أبابا.