الأمن العراقى يفرض سيطرته على محيط المنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، نقلا عن مصادر لها، بتمكن الأمن العراقى، مساء اليوم الجمعة، من فرض سيطرته على محيط المنطقة الخضراء، بعد محاولة اقتحامها من جانب عدد من المتظاهرين.





ودعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، جميع الأطراف المشاركة فى الاحتجاجات إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، مؤكدا على حرية التظاهر السلمى. وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال الكاظمى "طالبنا الأمن بالتعامل بمهنية مع المحتجين"، مشيرا إلى أنه أوعز بفتح تحقيق فورى بالاحتجاجات والاشتباكات مع الأمن فى بغداد. ونشبت اشتباكات عنيفة، فى وقت سابق اليوم الجمعة، بين أنصار الميليشيات الخاسرة للانتخابات والأمن العراقى قرب المنطقة الخضراء.

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