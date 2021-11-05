طريقة الشكوى على شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تقديم شكوى لشركة المياه الوطنية بالمملكة وذلك لتقديم عد من الشكاوى المتعلقة بالخدمة أو الفواتير الشهرية والاستهلاك الخاص بالعميل، وما يليه من علو فاتورة المياه عن الاستهلاك الشهري له. وهنا سنقوم بتوفير طريقة تقديم تلك الشكاوى بصورة إلكترونية أو من لا الاتصال بخدمة عملاء الشركة. كما سنقوم بتوفير طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يمكن لأي عميل لدى الشركة الوطنية للمياه بالمملكة العربية السعودية من التقديم بطلب الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري الخاص بالعداد، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وتتم عملية الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولاً قم بالدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية بالمملكة.

قم بالبحث عن خدمة “استعلام عن فاتورة المياه”.

قم بالنقر عليها وكتابة رقم الحساب.

ثم انقر “استعلام”.

تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالفاتورة الشهرية للاستهلاك المياه من عدادك.

ويمكن أيضاً معرفة قيمة الفاتورة من خلال استخدام رقم العداد.

طريقة الشكوى على شركة المياه الوطنية

ويريد بعض عملاء الشركة من تقديم بعض المقترحات والشكاوى لدى الشركة الوطنية للمياه، ويتقدم ذلك من خلال تقديم طلب شكوى كما في الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع شركة المياه الرسمي. سجل الدخول باستخدام حسابك الخاص. قم بالذهاب إلى خدمة “الشكاوى”. اختر نوعية الشكوى التي تريد تقديمها. قم بكتابة تفاصيل الشكوى. ثم قم بإرسالها. ستتم مراجعة شكواك والرد عليك إما من خلال بريدك الإلكتروني أو الرقم الجوال المُسجل لدى الشركة خلال عملية التقديم الأولى.

رقم شركة المياه الوطنية

كما تتقدم الشركة بتوفير خط ساخن يمكن للعملاء من التواصل من خلاله مع أحد ممثلي خدمة عملاء الشركة والقيام بتقديم الشكوى أو الاستعلام عن الخدمات والعروض التي تقدمها الشركة والمتعلقة بخدمة توصيل خطوط مياه جديدة أو تركيب صهريج مياه لعميل جديد؟

والرقم الخاص بالتواصل هو 8004411110.

وبهذا يكون قد تمكنت من معرفة طريقة الشكوى على شركة المياه الوطنية ن والاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب، وكذلك معرفة رقم شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية.