رقم شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل العديد من المواطنون السعوديون عن رقم شركة المياه والتي تعتبر أحد اهم الشركات التي يجب على كل فرد معرفة الرقم الخاص بالشركة لإتمام العديد من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها. والخدمة الأساسية التي تقدمها الشركة هي خدمة توصيل خطوط مياه وكذلك تركيب صهريج مياه للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

وهنا سنقوم بتوفير الرقم الخاص بخدمة العملاء بالشركة، مع توضيح طرق الاستعلام عن فواتير المياه. من خلال الموقع الشركة الإلكتروني وكيفية تسديد تلك الفواتير إلكترونياً أيضاً.

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية بالسعودية

ومن الخدمات الهامة التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه بالمملكة هي تقديم تسهيل للمواطنين من معرفة الاستهلاك الشهري للماء. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال عدة طرق، إما استخدام رقم الحساب الخاص بك عميل، أو استدام رقم العداد أو استخدام رقم الهوية الوطنية لصاحب العداد.

وفي تلك الخطوات التالية سنوضح الاستعلام عن الفاتورة الشهرية من خلال باستخدام رقم الحساب الخاص بكل عميل.

أولاً تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

ثم اختر “خدمات الاستعلام عن فاتورة المياه”.

قم بإدخال رقم الحساب للعداد المُراد الاستعلام عنه.

ثم انقر فوق “استعلام”.

تظهر لك قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة برقم الحساب الذي قمت بالاستعلام عنه ومعدل الاستهلاك الشهري من الماء لذلك العداد.

رقم شركة المياه الوطنية

كما تقدم شركة المياه خدمة التواصل مع أحد ممثلي الشركة لتقديم وتلقي أي مقترحات أو شكاوى من الخدمة التي تقدمها الشركة أو العملاء.

ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة من خلا استخدام الرقم الموحد الخاص بالشركة والاستعلام عن الخدمات التي تقوم الشركة بتنفيذها. خدمة توصيل خط ماء جديد، خدمة تركيب صهريج مياه، خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للمياه.

ورقم الشركة الخاص بالتواصل مع أحد ممثلي الخدمة هو : 80044111100.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة الرقم الموحد لشركة المياه الوطنية السعودية، ومعرفة طريقة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية من الشركة أما إلكتروناً أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.