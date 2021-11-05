أخبار اليمن : 260 خرقا في الحديدة .. طيران العدوان يشن 22 غارة على مأرب

260 خرقا في الحديدة .. طيران العدوان يشن 22 غارة على مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري 22 غارة على محافظة مأرب اليمنية، في حين سُجل في محافظة الحديدة ( غرب اليمن) وقوع 262 خرقا لقوى العدوان .وأوضح مصدر أمني بمحافظة مأرب ان طيران العدوان استهدف بـ11 غارة مديرية الجوبة و11 غارة على مديرية صرواح.

وفي محافظة الحديدة أوضح مصدر بغرفة العمليات أن الخروقات من بينها محاولة تسلل في كيلو16 ، وخمس غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي والجبلية والجاح والفازة .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد لفت إلى رصد 63 خرقا بقصف مدفعي و171 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

