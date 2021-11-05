طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، بـ"عودة فورية" لحكومة السودان المدنية، كما شجبت اعتقال واحتجاز سياسيين وصحفيين ومحتجين.
وقالت المفوضة ميشيل باشيليت إن ما حدث يوم 25 أكتوبر "مثار قلق بالغ"، ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة.
وقالت في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "إطلاق سراح المعتقلين من سياسيين وصحفيين ومحتجين ضروري من أجل حوار شامل وعود سريع للحكم المدني".
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 عضوا، الجلسة الطارئة بناء على طلب من بريطانيا.
وقال سفير بريطانيا سيمون مانلي: "أحث زملاءنا أعضاء المجلس على الانضمام إلينا وتوجيه رسالة قوية وواضحة مفادها أن الديمقراطية يجب أن تسود وسوف تسود".
كما تعهد المبعوث الأميركي روبرت رايلي بأن تواصل الولايات المتحدة "جهودها بأقصى طاقتها" لدعم التطلعات الديمقراطية في السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس حقوق الإنسان يطالب "بعودة فورية" لحكومة السودان المدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.