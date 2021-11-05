الرئيس العراقى: التظاهر حق مكفول دستوريا بشرط عدم الخروج عن السلمية

جدة - نرمين السيد - وقال صالح -فى تغريدة على موقع "تويتر" وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الصدامات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة، وينبغى متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها، مؤكدا أن حماية الأمن العام واجب وطنى وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وتظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت فى البلاد مؤخرا.

وأعلنت وزارة الصحة استقبالها 125 جريحا، 27 منهم من المدنيين والباقين من القوات الأمنية، موضحة أن أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أى إصابة بطلق نارى كما لم تسجل أى حالة وفاة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، فى وقت سابق من اليوم، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث محيط المنطقة الخضراء، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء للحوار.