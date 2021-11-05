إصابة فلسطينى بالرصاص الحى واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الشاب أصيب بالرصاص الحى فى منطقة البطن خلال المواجهات، وتم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة.
وفى بلدة بيتا بالمحافظة ذاتها، أصيب مواطنان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط أحدهما فى عينه، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.
وقال موسى حمايل، نائب رئيس مجلس (بيتا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين الذين تواجدوا فى المكان.
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