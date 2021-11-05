فارس لـ إكسترا نيوز: حكومة مصطفى الكاظمى أعادت العراق للحضن العربى

وفى مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أوضح فارس أن حكومة مصطفى الكاظمى نجحت فى إعادة العراق مرة أخرى إلى الحضن العربى، بل إن العراق سيعود كونه جزء من محددات الأمن القومى العربى.
وأشار إلى أن الهاجس الأمنى كان كبيرا، لكن نجحت الدولة العراقية فى أن تكون على قدر المسؤولية، وأصبحت الدولة قادرة فى القضاء على الإرهاب، فالعراق استضاف قمة بغداد، واستضاف الرئيس السيسى، ومن قبله بابا الفاتيكان، لتكون رسالة لكل للداخل والخارج أن الدولة العراقية قادرة وبقوة على مواجهة التحديات.
وتابع: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون هناك بعض القوى الداخلية المدعومة من الخارج، التى تريد جر العراق، واختطاف العراق مرى أخرى"، مشيرا إلى أن العراق ستعود مرة أخرى إلى دورها الريادى والإقليمى.
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