فارس لـ إكسترا نيوز: حكومة مصطفى الكاظمى أعادت العراق للحضن العربى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حامد فارس، الخبير المتخصص فى الشؤون العربية، إن حجم التحديات التى واجهت حكومة رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، كانت كبيرة وصعبة، لكن رغم ذلك نجحت فى مواجهتها، بل والتغلب عليها بشكل واضح.





وفى مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أوضح فارس أن حكومة مصطفى الكاظمى نجحت فى إعادة العراق مرة أخرى إلى الحضن العربى، بل إن العراق سيعود كونه جزء من محددات الأمن القومى العربى.

وأشار إلى أن الهاجس الأمنى كان كبيرا، لكن نجحت الدولة العراقية فى أن تكون على قدر المسؤولية، وأصبحت الدولة قادرة فى القضاء على الإرهاب، فالعراق استضاف قمة بغداد، واستضاف الرئيس السيسى، ومن قبله بابا الفاتيكان، لتكون رسالة لكل للداخل والخارج أن الدولة العراقية قادرة وبقوة على مواجهة التحديات.

وتابع: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون هناك بعض القوى الداخلية المدعومة من الخارج، التى تريد جر العراق، واختطاف العراق مرى أخرى"، مشيرا إلى أن العراق ستعود مرة أخرى إلى دورها الريادى والإقليمى.