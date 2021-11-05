طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي الجديدة وكيفية استخدامها في الشراء 2021

طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي الجديدة 2021 يبحث عنها كافة عملاء البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية وذلك ليتمكنوا من استخدام البطاقة في عمليات الشراء التي تتم إلكترونيًا عبر العديد من المتاجر السعودية، حيث تعتبر البطاقة من أهم وأبرز الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه مواكبةً للتطورات التي ظهرت حديثاً في مجال التسوق عبر الإنترنت، حيث أن البطاقة قد تم ربطها بأكثر من ستة وثلاثين مليون تاجر بالمملكة العربية السعودية وخارجها، وفي حيثيات هذا المقال سنعرض طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي الجديدة 2021 وطريقة استخدامها للشراء من الإنترنت.

مميزات بطاقة مدى الأهلي

يسعى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية دائماً إلى مواكبة التغيرات والتطورات التي تحدث في المعاملات المصرفية عالمياً، وذلك لتوفير خدمات حديثة تعمل على توفير أفضل سبل الراحة لعملائه، وتطبيقاً لذلك فقد قام بإطلاق بطاقة مدى الأهلي والتي تساعد العملاء بشكل كبير على تنفيذ العديد من عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الإنترنت وكذلك عمليات السحب والإيداع في حسابات العملاء بشكل سلس وسريع، بالإضافة إلى العديد من المميزات الهامة الأخرى التي يحصل عليها العميل عند تفعيل البطاقة الجديدة والتي تتمثل فيما يلي:

سهولة سحب وإيداع الأموال عبر المصارف الإلكترونية التابعة للبنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية.

كما تتميز البطاقة بوجود خدمة رسائل الهاتف الجوال، حيث يتم إرسال رسائل نصية بكافة عمليات الصرف الإيداع التي يقوم بها العميل.

سهولة سداد كافة الفواتير والرسوم لكافة الهيئات الحكومية بالمملكة.

إمكانية تنفيذ العديد من عمليات التحويل بين البنك الأهلي السعودي وغيره من البنوك داخل المملكة وخارجها.

كما تمنح البطاقة لكافة عملائها قوة شرائية مذهلة يصل إلى مئتي ألف ريال سعودي.

وعلاوة على ذلك فبإمكان حامل البطاقة الدخول إلى ما يزيد عن 850 صالة من صالات المطارات المختلفة مجاناً.

طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي الجديدة 2021

تتمثل خطوات التفعيل للبطاقة الجديدة من البنك الأهلي في النقاط التالية:

أولاً يقوم العميل بفتح تطبيق الأهلي موبايل.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بالحساب البنكي.

ثم يقوم بفتح قائمة الحسابات، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة “ بطاقة مدي من البنك الأهلي “

“ بعد ذلك يقوم العميل بتحديد نوع البطاقة المراد تفعيلها ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ + “.

“. ثم يقوم بالضغط على زر “ بطاقة جديدة “.

“. وأخيراً يقوم بالنقر على زر “موافق“.

سيقوم التطبيق بعد ذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، يقوم بإدخال رمز التفعيل، ومن ثم يقوم بالنقر على زر “تأكيد“.

طريقة استخدام البطاقة للشراء من الإنترنت

عند الانتهاء من معرفة طريقة تفعيل بطاقة مدى الجديدة 2021 سيتم الانتقال إلى طريقة استخدام البطاقة في عمليات التسوق والشراء من الإنترنت، هي كالتالي:

أولاً يقوم العميل بفتح صفحة المتجر الذي يرغب في شراء المنتجات من خلاله.

بعد ذلك يقوم باختيار كافة المنتجات التي يرغب في شرائها.

ثم يقوم بالانتقال إلى عملية الدفع، يقوم باختيار أيقونة “ بطاقة مدى من المتاجر الإلكترونية المحلية “.

“. ثم يقوم بعد ذلك بإدخال معلومات البطاقة وهي: (الرقم المدون على البطاقة – رقم CVV أو CVC المدون على ظهر البطاقة – تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة – اسم حامل البطاقة).

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال الرقم السري الذي يستخدم مرة واحدة (OTP).

وأخيراً يقوم بالنقر على أيقونة “دفع“.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية تفيد بنجاح عملية الدفع وككافة التفاصيل الخاصة بعملية الدفع.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة تفعيل بطاقة مدى الأهلي الجديدة 2021، كما تعرفنا على طريقة استخدامها في عمليات الشراء من الإنترنت.