حجز موعد في المرور عن طريق الجوال 1443

حجز موعد في المرور عن طريق الجوال وفقًا للخطوات المحددة من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بهدف تنظيم عمليات التواجد في إدارات المرور على مستوى المملكة من خلال موعد مسبق، ومع رغبة المملكة للتحول الرقمي أصبح متاح إلكترونيًا حجز موعد في المرور عن طريق الجوال وهذا ما سنتعرف علية فيما يلي.

خدمة حجز موعد في الهيئة العامة للمرور

حجز موعد في المرور عن طريق الجوال من الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ضمن حزمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين إلكترونيًا، حيث أصبح بالإمكان اتباع عدة خطوات ميسرة إلكترونيًا عبر الجوال لإتمام حجز موعد المرور دون الانتقال إلى فروع الوزارة.

مع اشتراط حجز موعد قبل التوجه إلى أي من مكاتب العمل بالمملكة كان لابد من إيجاد طرق ميسرة لحجز الموعد لتوفير الوقت والجهد وعدم الذهاب مرتين لمكاتب العمل، لذا تم إتاحة حجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني أو منصة أبشر الإلكترونية عبر الهاتف الجوال ليتمكن كل مواطن من حجز موعد المرور أولًا ثم التوجه في الموعد المحدد.

من أهم مزايا خدمة حجز موعد المرور عن طريق الجوال:

تقليل تكدس المواطنين بإدارات المرور حيث يصل كل مواطن للحصول على الخدمات في موعد محدد بشكل سابق.

منع تواجد أي مواطن بإدارات المرور دون الحصول على موعد سابق.

التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة للحصول على موعد المرور عن طريق الجوال دون الحاجة إلى الانتقال لإدارة المرور.

يتم الحجز بخطوات ميسرة عن طريق الجوال عبر منصة أبشر الإلكترونية.

شروط حجز موعد في مرور السعودية

تتضمن الشروط قيام المواطن بإتمام الخطوات المتاحة على منصة أبشر الإلكترونية والخاصة بخدمات الأفراد حيث تتضمن تلك الشروط:

تسجيل حساب على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

إتمام حجز موعد في المرور عبر منصة أبشر.

ضرورة تحديد طبيعة الخدمة المراد القيام بها في إدارة المرور.

الحصول على رمز تحقق وتسجيله بشكل صحيح.

ضرورة تحديد إدارة المرور التابعة لك والأقرب إليك.

عند النقر على تأكيد الموعد المحدد إلكترونيًا عبر الجوال ومنصة أبشر تكون قد وافقت على الموعد.

يجب طباعة الموعد الذي تم حجزه عبر الجوال والاحتفاظ به.

عليك إظهار ما يثبت تحديد موعد مسبق فور التوجه في الموعد المحدد إلى إدارة المرور التي حددتها وقت حجز الموعد.

طريقة حجز موعد في المرور عن طريق الجوال

تتمثل خطوات حجز الموعد في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى منصة أبشر عبر متصفح الهاتف الجوال.

ثم يقوم باختيار أيقونة “ أبشر أفراد “.

“. بعد ذلك يقوم بإدخال اسم المستخدم وسجل رمز المرور ورمز التحقق، ومن ثم يقوم بالنقر على زر “ تسجيل دخول “.

“. ثم يقوم بهد ذلك بالنقر على خيار “ الاستعلامات الإلكترونية “، ومنها “ خدمات المرور “، ثم ينقر على “ خدمة حجز موعد “.

“، ومنها “ “، ثم ينقر على “ “. بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد نوعية الخدمة التي ترغب في إنجازها.

ثم يقوم بتحديد أقرب إدارة مرور يمكنك التوجه إليها، ومن ثم يقوم بتحديد الموعد المناسب.

في النهاية يقوم بالنقر على “تأكيد الموعد“.

بعد الانتهاء مما سبق قم بطابعة استمارة تحديد موعد الزيارة لتقديمها وقت زيارتك لإدارة المرور، كما يمكن للمواطن تجديد استمارة السيارة إلكترونيًا عند الانتهاء من حجز الموعد.

وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط وطريقة حجز موعد في المرور عن طريق الجوال بنجاح.