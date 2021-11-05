أخبار اليمن : ابو راس يواسي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء بوفاة شقيقه

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ابو راس يواسي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء بوفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / محمد محمد ناصر بشير، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، واخوانه، وكافة آل بشير بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه الشيخ/ عبدالاله محمد ناصر بشير، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. ابو راس يواسي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / محمد محمد ناصر بشير، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، واخوانه، وكافة آل بشير بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه الشيخ/ عبدالاله محمد ناصر بشير، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".



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