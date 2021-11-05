18 إصابة كورونا بفريق واحد تؤجل مباراة كرة قدم في ألمانيا

اضطر اتحاد كرة القدم في ألمانيا إلى تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية، بعد تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا في أحد الفريقين.

وقال الاتحاد إن تفشي كورونا ترك نادي ساندهاوزن بدون عدد كاف من اللاعبين، في مباراته التي كانت مقررة أمام متصدر الدوري سانت باولي، الأحد، ولم يحدد موعدا جديدا للمباراة.

وقال ساندهاوزن في وقت متأخر من الخميس إن اللاعبين ظهرت عليهم أعراض مشابهة لنزلات البرد خلال تدريبات الأربعاء، وبعد ذلك ثبت إصابة 12 لاعبا و6 إداريين بالفيروس، موضحا أنهم جميعا في عزل صحي.

ولم يحدد ساندهاوزن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، لكن طبيب الفريق نيكولاس سترايش ذكر أن كثيرا من الحالات كانت بدون أعراض بسبب "حالة التطعيم المرتفعة للغاية" في النادي.

وأشار إلى أن النادي كان مساندا قويا لبرامج التطعيم ضد "كوفيد 19".

وشهد الموسم الماضي في ألمانيا نقل أو تأجيل مباريات كرة القدم بشكل متكرر بسبب تفشي فيروس كورونا بين الفرق، لكن هذا أصبح نادرا خلال الموسم الجاري بعد طرح برنامج اللقاح للفئات العمرية الأصغر.

وتأتي إصابات اللاعبين على خلفية الارتفاع الذي يشهده معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا، حيث شهدت البلاد تسجيل 37120 حالة جديدة، الجمعة.