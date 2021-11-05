مصر تستقبل 3.5 مليون جرعة لقاح كورونا

استقبلت مصر أكثر من 3.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

وقالت الوزارة إن شحنة مؤلفة من 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، ووصلت مطار القاهرة الدولي ضمن خطة مصر للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات.

والخميس سجلت مصر 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، مقارنة مع 951 إصابة و63 وفاة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 334751، من بينها 281325 حالة شفيت، و18889 وفاة".