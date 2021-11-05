استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -فى بيان صحفى- إن الطفل محمد دعدس (13 عامًا)، وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وصل المستشفى مصابًا برصاصة فى بطنه، وقلبه متوقف، وأن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

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