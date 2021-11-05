قوات الأمن التونسية تعلن القبض على 3 إرهابيين

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابيين شكلوا خلية للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية فى حقهم.

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