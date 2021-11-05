متى الجمعة البيضاء 2021 في السعودية وأحدث عروض التخفيض

متى الجمعة البيضاء 2021 في السعودية أصبح من الأسئلة الرائحة في المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث أن هذا الموعد منتظر من خلال المواطنين كل عام من أجل شراء مجموعة متعددة من اللوازم التي تحتاج إليها الأسرة، فمنها لوازم شخصية مثل أجهزة العناية بالبشرة والشعر وأجهزة إزالة الشعر بالإضافة إلى عروض الإلكترونيات في الجمعة البيضاء في المملكة، وقد كثر البحث عن موعد الجمعة البيضاء في السعودية 2021 هذه الأيام لذا سنتعرف على مواعيد الجمعة البيضاء كاملة.

متى الجمعة البيضاء 2021 في السعودية

تبدأ الجمعة البيضاء منذ الجمعة الأولى لشهر نوفمبر وذلك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيث أن مهرجان الخصومات شامل لجميع الدول العربية والأجنبية أيضًا لهذا يزداد الإقبال على الشراء في تاريخ الجمعة البيضاء 2021 حيث أن الخصومات قد تصل إلى 50% على جميع المنتجات.

كما أن عروض الجمعة البيضاء 2021 موجهة إلى الكثير من المتاجر الإلكترونية وغير قاصر على المحلات التجارية فقط، ويبادر المواطنين بالشراء كل جمعة في شهر نوفمبر، وهناك الكثير من المتاجر التي توفر خصومات وعروض على مدار الشهر يوميًا، وتتميز أكثر في يوم الجمعة.

وننصح عند الشراء إلى ضرورة الاهتمام بالتعرف على تاريخ صلاحية المنتجات إذا كانت متعلقة بالطعام أو الشراء، بالإضافة إلى الحصول على الفواتير، وإليكم أبرز عروض الجمعة البيضاء في السعودية لهذا العام:

عروض هايبر بنده الجمعة البيضاء

يمكن المتابعة للتعرف على عروض هايبر بنده في أيام الجمعة البيضاء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمتجر حيث يقوم بتوفير كتالوج عروض هايبر بنده للاستفادة منها.

عروض أمازون السعودية في الجمعة البيضاء

موقع أمازون هو واحد من أهم المتاجر الإلكترونية العالمية المتخصصة في توفير كافة المنتجات التي يحتاج إليها الأفراد سواء أجهزة إلكترونية أو أيضًا جوالات ذكية وأجهزة لاب توب، بالإضافة إلى عروض وخصومات على الأجهزة الكهربائية.

وتبدأ الخصومات في مهرجان أمازون للجمعة البيضاء والتي تصل إلى 50% على المنتجات مع انطلاق يوم 11 من الشهر الجاري، أي قبل يوم الجمعة بحوالي 24 ساعة وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين الذين قد لا يستطيعون التصفح أو الشراء في يوم الجمعة نفسه.