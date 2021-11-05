دوت الخليج :- أكد طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.
ونقلت قناة "الجديد" عن البيطار قوله خلال لقائه أهالي ضحايا فوج الإطفاء في قصر العدل: "لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة".
وأشار إلى أنه "يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي"، مضيفا أن "مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها".
وتابع: "بعض المدعى عليهم قرروا اتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف، لكن هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري".
وأردف قوله: "الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني بالعودة إلى الوراء".
المصدر: ار تي + "الجديد"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قاضي انفجار مرفأ بيروت: الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.