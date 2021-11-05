أخبار اليمن : صعدة .. استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران العدوان

صعدة .. استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران العدوان
استشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرين اليوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري ، بنيران جيش العدوان السعودي في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني، أن جيش العدوان السعودي فتح نيرانه باتجاه المدنيين في مناطق متفرّقة بمديرية منبّه، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شنّ غارة غرب على الأجاشر قبالة نجران.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمديريات الحدودية في محافظة صعدة، في ظل صمت دولي معيب.
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