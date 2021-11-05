الأهلي يسقط الزمالك في مباراة مجنونة

حقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 5-3 على مضيفه الزمالك، الجمعة، في مباراة مثيرة بالمرحلة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأحمر الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة، مما أنبأ بفوز أهلاوي كاسح وسط استسلام من لاعبي الزمالك. لكن الشوط الثاني شهد تقلبات بالجملة، حيث سجل الأهلي مرتين وهز الزمالك شباك الضيوف 3 مرات.

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