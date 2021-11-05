مجلس الأمن الدولى يعبر عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وخلال الأيام الأخيرة، أعلن جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيجراى، التى تحكم إقليم تيجراى الواقع فى شمال البلاد، سيطرتهم على مدينتى ديسى وكومبولتشا، وهما مدينتين أساسيتين فى الطريق نحو أديس أبابا.

من جانبه، أكد جيتاشو ردا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراى، التى حكمت إثيوبيا لـ27 عاما انتهت فى 2018، أن الزحف صوب العاصمة الإثيوبية ليس "الهدف النهائى" لقواته التى تحارب الحكومة الفيدرالية.

وأضاف المتحدث باسم الجبهة: "علينا كسر الحصار على تيجراى وسنفعل ما يتطلبه الأمر" لكسر الحصار على الإقليم، والذى قال إن الآلاف من سكانه قُتلوا ونزح أكثر من مليونى شخص على إثر الحملة العسكرية التى يشنها الجيش الإثيوبى ضدهم منذ نحو عام، لكنه لم يستبعد كذلك مواصلة التقدم نحو أديس أبابا.