تدمير مسيرة حوثية استهدفت خميس مشيط السعودية

جدة - نرمين السيد - وأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التى تقوم بها الميليشيا الحوثية والتى كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة، صباح اليوم الجمعة، تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتى تمكنت قوات التحالف العربى من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن إدانتها لهذا العمل الإجرامى المتعمد الذى تحاول من خلاله ميليشيا الحوثى الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيدة بالأدوار الكبيرة التى تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف فى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدى لكافة المحاولات الإرهابية التى تقوم بها هذه الميليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.

وأكدت الأمانة دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، كما تجدد مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات التى تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدى للأعمال الإرهابية التى تقوم بها هذه الميليشيا.