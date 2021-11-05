قرض فوري في 15 دقيقة فقط بدون تحويل الراتب وبدون فوائد إليكم التقديم

قرض سريع بدون تحويل الراتب من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة افضل التمويلات الشخصية بمبالغ صغيرة بين 1000 ريال سعودي و5000 ريال سعودي وهو الحد الأقصى المسموح بيه لجميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل ولا يحتاج لوجود كفيل، وبأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري ويمكنك بسهولة تامة الحصول علي المبلغ المالي لكي تلبي احتياجاتهم الطارئة وبشروط سهلة ومسيرة، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع يتم الموافقة علية خلال 15 دقيقة من منصة سلفة الإلكترونية.

شروط الحصول علي التمويل بموافقة سريعة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

منصة سلفة تعتبر أول منصة إلكترونيا التي تقوم بتوفير كامل التسهيلات للمواطنين عندما يرغبون في التقديم بشكل إلكتروني بكل سهولة، وهي أول منصة مرخصة من البنك المركزي في المملكة العربية السعودي، كما أعلنت منصة سلفة عن شروط مسيرة يجب أن تتوفر عند التقديم ويجب أن نعلم أن التمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها، ويجب لكي تحصل علي التمويل أن تتعرف علي الشروط وهي عبارة عن:

احد اهم الشروط التي يجب توافرها يكون المواطن سعودي الجنسية فقط.

يكون عمر المتقدم لطلب التمويل لا يقل عن 18 عاما حتي 60 عاما.

يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني.

لا تقل مدة خدمة الوظيفة عن 3 شهور للعميل في القطاع الحكومي، ولا تقل خدمة العمل للعميل في القطاع الخاص عن 6 شهور.

التمويل متاح بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وفترة سداد طويلة تتناسب مع الظروف المادية.

كيفية التقديم علي تمويل بدون كفيل من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة تقدم الكثير من العروض التمويلية كما أن قروضها سريعة خلال 15 دقيقة يتم الموافقة علية، كما يمكنك التقديم من خلال الموقع الالكتروني من خلال الخطوات التالية: