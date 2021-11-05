قدمت الحكومة البريطانية نصيحة بسيطة للتقليل من إمكانية انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الحكومة بدأت تحث السكان على فتح نوافذ منازلهم لمدة 10 دقائق كل ساعة، في محاولة لقطع حلقة انتشار الفيروس.
ويدعم الأطباء والعلماء حملة تمولها الحكومة عبر جميع المنصات الإعلامية لتشجيع الناس على تهوية منازلهم، الأمر الذي يساهم في تفرق جزيئات الفيروس في الهواء.
ويقول الخبراء إن فيروس كورونا يمكن "أن يتراكم في مكان مغلق حين يتحدث الشخص المصاب إلى آخر"، مشيرين إلى أن الفيروس "يبقى في الهواء ثم ينتقل إلى شخص آخر".
وأوضح نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا توماس وايت، إن "الإجراءات الصغيرة لكن المهمة يمكن أن تساعد في حمايتنا من كورونا".
وتابع: "الحصول على اللقاحات وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وفحص كورونا بانتظام، كلها عوامل تحدث فرقا ملحوظا، لكن من المهم أيضا ألا نغفل قيمة التهوية".
وأردف قائلا: "مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يقضي فيه الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم، من الضروري أن يدرك الجميع أهمية التهوية، مثل فتح النوافذ بانتظام - حتى ولو لبضع دقائق - للحفاظ على حركة الهواء ومنع انتشار العدوى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "إجراء بسيط" لوقف دائرة عدوى كورونا في الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.