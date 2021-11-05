مقتل وإصابة 6 تونسيين في حادث بميناء الزاوية الليبي

قالت هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية، الجمعة، إن ستة تونسيين سقطوا بين قتيل ومصاب في حادث بميناء الزاوية النفطي.

وأضافت الهيئة في بيان: "وقع حادث مؤلم عند فصل خزان من نقطة ربط بحقل البوري البحري أدى إلى وقوع وفيات وإصابات لعدد ستة أشخاص جميعهم من ذوي الجنسية التونسية".

ولم يحدد البيان عدد القتلى وعدد المصابين، لكنه أشار إلى أن السلطات كلفت لجنة للتحقيق في الحادث.