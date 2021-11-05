سقط من طابق مرتفع.. مصرع دبلوماسى روسى فى ألمانيا 

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قالت السفارة إن الحادث وقع لموظف بالسفارة فى 19 أكتوبر الماضى، لكنها لم تسهب فى تفاصيل الحادث.

وأصدرت السفارة الروسية بيانها بعد أن نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، دون تسمية مصادر، سقوط الرجل البالغ من العمر 35 عاما من طابق مرتفع من مبنى السفارة الكائن وسط برلين.

وأضافت أن الشرطة عثرت على جثته أمام السفارة ولم تتمكن من إنعاشه.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها على علم بالحادث لكنها لم تعقب، مشيرة إلى دواعى الخصوصية.

وقالت السفارة الروسية إن "كل الإجراءات المتعلقة بإعادة جثمان الدبلوماسى رتبت سريعا مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الطبية الألمانية المعنية بالتوافق مع الممارسات الراهنة".