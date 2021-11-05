الاحتلال الإسرائيلى يقتحم البيرة ويصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحى

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن الشاب أصيب بالرصاص الحى فى يده خلال مواجهات دارت عقب اقتحام عدة أحياء فى البيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. فيما قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال داهم عدة محال تجارية فى البيرة للاستيلاء على تسجيلات الكاميرات، بزعم تعرض مستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضى جبل الطويل فى البيرة لإطلاق نار.

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