مجلس النواب يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية "الضخمة"

ارجأ الكونغرس الأميركي، الجمعة، التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية العملاقة للرئيس جو بايدن خلافا للتوقعات، وفق ما أعلنت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقالت بيلوسي للصحافيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونغرس يتفاوضون بشأن تفاصيل الخطة.
وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر"، الذي يصادف في 25 نوفمبر الجاري.
رغم ذلك، أعربت بيلوسي عن أملها في أن يصوت مجلس النواب مساء الجمعة على خطة بايدن الاستثمارية الأخرى، والتي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.
لكن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي نبه مرارا إلى أنه لن يؤيد هذه الخطة من دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.
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