أمريكا .. إخلاء جامعة ييل فى كونيتيكت بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة

جدة - نرمين السيد - وأشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن "شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي".

وأضاف: "تم إخلاء عدد من مبانى الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأى طارئ".

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر، إن "شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل فى الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مبانى الجامعة".