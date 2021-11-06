الديوان الأميرى فى الكويت ينعى الشيخ سعود الصباح

جدة - نرمين السيد - نعى الديوان الأميرى فى الكويت الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح الذى وافته المنية عن عمر 45 عاما.



جدة - نرمين السيد - نعى الديوان الأميرى فى الكويت الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح الذى وافته المنية عن عمر 45 عاما. وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الديوان الديوان الأميرى إن جثمان الفقيد سيوارى الثرى فى الساعة الـ 9 من صباح غد السبت.

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