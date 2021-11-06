مسلحون يقتلون 11 جنديا جنوب غرب النيجر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة أن المهاجمين المدججين بالسلاح وصلوا فى موكب من السيارات والدراجات النارية بعد ظهر الخميس واشتبكوا مع الجنود المتمركزين خارج قرية داجنى قرب الحدود مع مالي.

وأفادت الوزارة بأنه تم التصدى للهجوم لكن 11 جنديا قتلوا وما زال تسعة فى عداد المفقودين، فيما لم تعلن أى جماعة إلى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع هجوم يوم الخميس بعد يومين من مقتل 69 شخصا فى منطقة أخرى قريبة من الحدود مع مالى تبعد نحو مئة 160 كيلومترا.

وفى السنوات الماضية كثفت جماعات مسلحة هجماتها فى منطقة قاحلة فقيرة غرب إفريقيا تضم المناطق الحدودية فى النيجر ومالى وبوركينا فاسو.

وتسعى جماعات مرتبطة بتنظيمى القاعدة و"داعش" الإرهابيين للسيطرة على المنطقة وطرد القوات المحلية والدولية منها، وقد أودى الصراع بحياة الآلاف وأجبر الملايين على النزوح.