مجلس النواب الأمريكى يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وقالت بيلوسى للصحفيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون فى الكونغرس يتفاوضون على تفاصيل الخطة، وأضافت أنها تأمل فى التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" فى الـ25 من نوفمبر.
وأعربت بيلوسى عن أملها فى أن يصوت مجلس النواب مساء اليوم على خطة بايدن الاستثمارية التى رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة فى البلاد.
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