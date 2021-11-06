البرازيل تسجل 13321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة فى البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا و13321 إصابة إضافية مؤكدة.



جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة فى البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا و13321 إصابة إضافية مؤكدة. وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و862458 إصابة مؤكدة.

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