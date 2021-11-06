التعليم بداية إجازة الفصل الأول 1443 وفق التقويم الدراسي السعودي

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التعليم بداية إجازة الفصل الأول 1443 ، حسب تعليمات وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ حمد بن محمد آل شيخ، ستكون بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر للعام 2021، الموافق 20 من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ، وذلك للعام الدراسي الحالي 2021-2022م، والجدير بالعلم أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ، ستبدأ يوم الأحد الموافق 5 من شهر ديسيمبر 2021م، الموافق 1 من شهر جمادى الأول 1443هـ، كذلك سيتم بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 9 من ربيع الآخر 1443هـ الموافق 14 من شهر نوفمبر 2021م، والتي ستتم على مدار ثلاث أيام متواصلة، بحضوريًا وأيضًا بنظام الاختبارات عن بعد، إضافة لاستبدال الاختبارات العملية، بمشاريع التقارير والبحوث.التعليم بداية إجازة الفصل الأول 1443
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودية اعتمدت للعام الدراسي الحالي نظام الثلاث فصول، كما اعتمدت بأمر ملكي نظام التعليم الحضوري، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بشرط تلقي جرعتي لقاح كورونا، ونظام التعليم عن بعد للمرحلتين الابتدائية، ورياض الأطفال، مع تفعيل قناتي مدرستي وروضتي، وذلك لعدم وجود لقاح كورونا لهذه الفئة العمرية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 بالمملكة
كذلك تم الإعلان وفق تعليمات وزارة التعليم السعودية، عن آلية الاختبارات عن بعد لطلاب وطالبات المرحتين المتوسطة والثانوية بالمملكة، لم لم يتلقوا لقاح كورونا بسبب حالتهم الصحية، أو إذا كانت أعمارهم تحت 12عام، سيكون الاختبارات عن بعد من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية، لكن بشرط انتظامهم الحضوري بالمنصات التعليمية خلال الفترة السابقة، أيضًا مرحلة الابتدائية سيتم اختارهم عن طريق الاختبارات عن بعد أيضًا.جاهزية وزراة التعليم للاختبارات الفصل الدراسي الأول 1443هـ بالمملكة
وعن استعدادات وزارة التعليم السعودية لأداء ومتابعة الاختبارات، فوفق خارطة سير العملية التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، تم وضع الأساسيات التالية:
- أولًا قامت الوزارة بتنظيم لجان إشرافية لمتابعة سير الاختبارات.
- كذلك ضم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية الصف الأول والثاني للاختبارات.
- العمل على تدقيق الدرجات للمراحل الدراسية المختلفة.
- في الختام الاسراع بخروج كشف الدرجات الدراسية، قبل يوم الخميس الموافق 20 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 25 نوفمبر 2021م.
الوسوم
التعليم بداية إجازة الفصل الأول 1443 ، حسب تعليمات وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ حمد بن محمد آل شيخ، ستكون بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر للعام 2021، الموافق 20 من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ، وذلك للعام الدراسي الحالي 2021-2022م، والجدير بالعلم أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ، ستبدأ يوم الأحد الموافق 5 من شهر ديسيمبر 2021م، الموافق 1 من شهر جمادى الأول 1443هـ، كذلك سيتم بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 9 من ربيع الآخر 1443هـ الموافق 14 من شهر نوفمبر 2021م، والتي ستتم على مدار ثلاث أيام متواصلة، بحضوريًا وأيضًا بنظام الاختبارات عن بعد، إضافة لاستبدال الاختبارات العملية، بمشاريع التقارير والبحوث.التعليم بداية إجازة الفصل الأول 1443
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودية اعتمدت للعام الدراسي الحالي نظام الثلاث فصول، كما اعتمدت بأمر ملكي نظام التعليم الحضوري، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بشرط تلقي جرعتي لقاح كورونا، ونظام التعليم عن بعد للمرحلتين الابتدائية، ورياض الأطفال، مع تفعيل قناتي مدرستي وروضتي، وذلك لعدم وجود لقاح كورونا لهذه الفئة العمرية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 بالمملكة
كذلك تم الإعلان وفق تعليمات وزارة التعليم السعودية، عن آلية الاختبارات عن بعد لطلاب وطالبات المرحتين المتوسطة والثانوية بالمملكة، لم لم يتلقوا لقاح كورونا بسبب حالتهم الصحية، أو إذا كانت أعمارهم تحت 12عام، سيكون الاختبارات عن بعد من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية، لكن بشرط انتظامهم الحضوري بالمنصات التعليمية خلال الفترة السابقة، أيضًا مرحلة الابتدائية سيتم اختارهم عن طريق الاختبارات عن بعد أيضًا.جاهزية وزراة التعليم للاختبارات الفصل الدراسي الأول 1443هـ بالمملكة
وعن استعدادات وزارة التعليم السعودية لأداء ومتابعة الاختبارات، فوفق خارطة سير العملية التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، تم وضع الأساسيات التالية:
- أولًا قامت الوزارة بتنظيم لجان إشرافية لمتابعة سير الاختبارات.
- كذلك ضم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية الصف الأول والثاني للاختبارات.
- العمل على تدقيق الدرجات للمراحل الدراسية المختلفة.
- في الختام الاسراع بخروج كشف الدرجات الدراسية، قبل يوم الخميس الموافق 20 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 25 نوفمبر 2021م.
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