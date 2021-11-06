وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين

توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.
وسيتضمن الحوار الاستراتيجي كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين.
ويتناول الحوار أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده في واشنطن، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وعددا من مسئولي الإدارة الأميركية.
كما سيلتقي الوزير شكري مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر الأميركية.
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