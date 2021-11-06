المكسيك .. تسجيل 282 وفاة و3614 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الرسمى الإجمالى للوفيات فى البلاد إلى 289413 وإجمالى الإصابات إلى ثلاثة ملايين و821830 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عددا قليلا جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية فى البلاد.

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة فى العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.