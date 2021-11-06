وأعلنت الخارجية الأمريكية عن المكافأة فى بيان قالت فيه أنها "ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة فى القبض على أوريليانو غوزمان شقيق شورتي، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز".
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد اتهمت فى وقت سابق، الأفراد المذكورين فى البيان بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ"الفنتانيل".
وتؤدى مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى ثلثى حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات فى الولايات المتحدة، حيث تسببت فى وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطنى المكسيكية، أمس الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات فى تاريخ البلاد، والتى تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، حيث تم ضبط 118 كيلوغراما من من معجون الفنتانيل الذى يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات، الملقب بـ"المهندس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن عصابة مخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.