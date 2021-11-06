أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن عصابة مخدرات

جدة - نرمين السيد - رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أى معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة "سينالوا" المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي".





وأعلنت الخارجية الأمريكية عن المكافأة فى بيان قالت فيه أنها "ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة فى القبض على أوريليانو غوزمان شقيق شورتي، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد اتهمت فى وقت سابق، الأفراد المذكورين فى البيان بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ"الفنتانيل".

وتؤدى مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى ثلثى حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات فى الولايات المتحدة، حيث تسببت فى وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطنى المكسيكية، أمس الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات فى تاريخ البلاد، والتى تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، حيث تم ضبط 118 كيلوغراما من من معجون الفنتانيل الذى يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات، الملقب بـ"المهندس".